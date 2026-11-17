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Izraeli nuk ka arritur më shumë se një barazim në përballjen me Austrinë, në ndeshjen e fundit të Grupit 3 të Ligës B në Ligën e Kombeve.
Kjo ndeshja ka përfunduar me rezultat 1:1.
Të parët kaluan në epërsi izraelitët me golin e shënuar në minutën e 36-të nga Dor Peretz.
Kurse, austriakët barazuan shifrat nga Saša Kalajdžić në minutën e 62-të.
Ky barazim i shkon përshtati më së shumti Kosovës, pasi ka shpëtuar pa rënë nga Liga B, duke grumubulluar gjithsej 6 pikë, derisa i fundit renditet Izraeli me 4 pikë.
Kurse, në vedin e parë kapërfunduar Austria, derisa e dyta Iralnda që e mposhti Kosovën me rezultat 3:0 në Dublin. /Klankosova.tv