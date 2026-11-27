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Ligjbërësit italianë kanë diskutuar rreth disa reformave që do të ju mundësojë gjuetarëve që të jenë menaxherë të botës së egër.
Ndërkaq, diskutime të tilla kanë bërë që ambientalistët të alarmohen duke cilësuar së masa të tilla do të bëjnë që specie të caktuara të ndihen të rrezikuara dhe të eliminohen, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Projektligji ka marrë mbështetjen edhe të koalicionit konservator të kryeministres Giorgia Meloni.
Nëse një vendim i tillë aprovohet, do të ishte zgjerimi më i madh sa i përket legjislacionit të gjuetisë që nga viti 1992. /Klankosova.tv