Lajmet e fundit
Autoritetet italiane kanë gjobitur gjigantin e rrjeteve sociale Meta me 805 milionë euro, pasi kompania ka pasur qasje në fotografitë e përdoruesve të Android-it pa marrë pëlqimin e tyre të qartë.
Sipas Autoritetit Italian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, rreth 20 milionë përdorues nuk janë informuar siç duhet se Facebook kishte qasje në fotografitë dhe videot e tyre përmes një funksioni të veçantë të aplikacionit, transmeton klankosova.tv
Autoritetet i kanë dhënë Meta-s një afat prej 60 ditësh për ta çaktivizuar këtë funksion si parazgjedhje dhe për të kërkuar pëlqimin e përdoruesve në mënyrë të veçantë.
Bëhet fjalë për një nga gjobat më të mëdha që një institucion italian ka shqiptuar ndonjëherë ndaj një gjiganti të teknologjisë.
Funksioni në fjalë u mundësonte përdoruesve të shihnin sugjerime për postime, duke përdorur fotografitë dhe videot e ruajtura në galerinë e telefonit të tyre.
Facebook kërkonte qasje në galerinë e fotografive përmes një autorizimi të vetëm për të gjithë aplikacionin. Megjithatë, sipas autoriteteve italiane, njoftimi paraprak nuk e bënte të qartë se ky autorizim i mundësonte platformës të krijonte edhe sugjerime bazuar në fotografitë personale të përdoruesve.
Në arsyetimin për gjobën, rregullatori italian përmendi numrin e madh të personave të prekur, faktin se praktika vazhdon për përdoruesit që nuk e kanë përditësuar aplikacionin, si dhe mungesën e bashkëpunimit nga ana e Meta-s.
Ndërkohë, BBC ka bërë të ditur se i është drejtuar kompanisë Meta për një koment lidhur me këtë vendim.
Kjo nuk është goditja e vetme ligjore për kompaninë që qëndron pas Facebook, Instagram dhe WhatsApp. Muajin e kaluar, Meta u përball me një tjetër gjobë rekord në ShBA, pasi një gjykatë në New Mexico e urdhëroi të paguante 25 miliardë dollarë, pas gjetjeve se kompania kishte mashtruar për vite me radhë publikun lidhur me mënyrën e trajtimit të të dhënave të përdoruesve të Facebook.