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Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, ka zhvilluar një takim zyrtar me të ngarkuarën me punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Annu Partipatti, ushtruesen e detyrës së Zëvendësshefes së Misionit, Ëylita Bell, si dhe anëtarë të tjerë të ekipit të ambasadës amerikane.
Siç njofton sistemi prokurorial, gjatë këtij takimi përfaqësueset e Ambasadës së ShBA-së e falënderuan kryeprokurorin Isufaj për bashkëpunimin ndërinstitucional, i cili ka kontribuar drejtpërdrejt në avancimin e prioriteteve kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikë, transmeton Klankosova.tv.
Në lidhje me këtë takim ka njoftuar edhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Në fokus të këtij partneriteti ka qenë ndjekja penale e krimit transnacional, veçanërisht rastet që ndërlidhen me kontrabandimin e migrantëve dhe trafikimin e narkotikëve, si dhe lufta e pakompromis kundër organizatave kriminale ndërkombëtare.