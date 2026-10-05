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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili, ka reaguar lidhur me protestën që po zhvillohet pranë Kuvendit të Kosovës.
Në një deklaratë për Klan Kosovën, Ismaili u ka bërë thirrje pjesëtarëve të Policisë së Kosovës që, sipas tij, të mos ndjekin urdhra që mund të çojnë në përshkallëzim të situatës.
“Do t’i kisha lutur të gjithëve, po më së shumti policëve të Kosovës, që të mos bien në urdhrat e Qeverisë, e cila po kërkon që ta eskalojë situatë”, deklaroi ai.
Deputeti i PDK-së u shpreh se sipas tij, prapa zhvillimeve të fundit qëndron një urdhër politik nga kryeministri Albin Kurti.
“T’i ruajnë qytetarët, shumica e madhe e tyre po protestojnë në mënyrë të qetë dhe të mos provojnë situatën. Ky po shihet që është një urdhër politik i z.Kurti që ta eskalojë situatën”, u shpreh Ismaili./Klankosova.tv