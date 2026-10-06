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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili, në emisionin "Rubikon" në Klan Kosova, ka kritikuar ashpër zhvillimet e fundit politike dhe konferencën e fundit nga kryeministri Albin Kurti.
Ismaili tha se, sipas tij, qëllimi i Kurtit është partiak dhe se kjo u dëshmua me propozimin e Glauk Konjufcës për president.
“Qëllimi i tij është partiak, sot u pa sepse e nxori Glauk Konjufcën për president. Nuk mujmë, nuk dojmë me pa UÇK-në si monedhë të transaksioneve politike, partiake. Ajo është një gjë e fundit që mundemi me bo”, deklaroi Ismaili.
Duke komentuar përfshirjen e emrit të Konjufcës në këtë proces, Ismaili tha se i vjen keq për të dhe u shpreh i habitur që Konjufca pranon të jetë pjesë e një procesi të tillë.
“Po më vjen keq për Glaukun. Më vjen shumë, shumë, shumë keq që e shoh emrin e tij prapë. Unë nuk po e kuptoj qysh mundet me lyp Glauk Konjufca me u bo president i vendit, në një proces që po thotë se nëse doni me i ndihmu Rexhep Selimit, hajde e bomni mu president. Nuk po muj me besu”, u shpreh Ismaili.