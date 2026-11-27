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Ismail Tasholli nga platforma “Liria ka Emër” ka thënë se misioni i këtij organizimi nuk do të përfundojë derisa ish-krerët e UÇK-së që po mbahen në Hagë të kthehen në Kosovë.
I ftuar në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Tasholli ka theksuar se aktivitetet e organizatës nuk do të përfundojnë me peticionin që kanë planifikuar, por do të vazhdojnë deri në realizimin e qëllimit të tyre.
“Kur të vijnë këta njerëz në Kosovë, në vendin që i përkasin, në tokën e tyre, për lirinë e së cilës kanë dhënë kontribut të rëndësishëm, deri atë ditë nuk ndalemi”, ka deklaruar ai.
I njëjti ka bërë të ditur edhe një aktivitet që planifikohet të mbahet më 28 nëntor, kur monumenti “Newborn” do të ngjyroset kuq e zi, me simbole të UÇK-së.
“Kemi diskutuar me autoritetet e monumenteve që të shtunën, më 28 nëntor, ta bëjmë Newborn-in kuq e zi, me UÇK-në, për të përcjellë një mesazh shumë të rëndësishëm. Është përvjetori i Shqipërisë, është ditëlindja e UÇK-së, në kujtim të daljes së saj publike, dhe po ashtu është ditëlindja e komandantit të UÇK-së, Adem Jashari".
"Do të dërgojmë një mesazh shumë të rëndësishëm se lindja e shtetit të Kosovës gjithsesi ka kaluar përmes UÇK-së dhe projektit më të rëndësishëm të saj”, ka deklaruar Tasholli.
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