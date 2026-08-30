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Islanda ka votuar kundër rifillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, sipas rezultateve të publikuara nga transmetuesi publik islandez RUV.
Referendumi, i cili gjatë natës pati një garë të ngushtë mes dy kampeve, përfundoi me fitoren e kundërshtarëve të rifillimit të negociatave, shkruan Euronews, transmeton klankosova.tv.
Sipas rezultateve aktuale, 52.5 për qind e votuesve kanë votuar “Jo”, ndërsa 47.5 për qind “Po”, në përgjigje të pyetjes: “A duhet Islanda të rifillojë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian?”.
Një nga gjashtë zonat zgjedhore të vendit ende pritet të konfirmojë rezultatet përfundimtare, por RUV raportoi se tashmë është e qartë se Islanda ka votuar kundër rifillimit të negociatave me BE-në.
Gara më e ngushtë u zhvillua në zonën jugperëndimore, e cila përfshin disa prej qyteteve përreth kryeqytetit Reykjavik, përfshirë Garoabær, Hafnarfjorour, Kopavogur dhe Mosfellsbær. Në këtë zonë janë të regjistruar rreth 79 mijë votues.
Në fazat e para të numërimit, rezultati ishte pothuajse i barabartë, me nga 9,900 vota për secilin kamp. Megjithatë, me avancimin e numërimit, kampi “Jo” kaloi në epërsi dhe, pasi u numëruan rreth 32,800 fletëvotime, kryesonte me 51.5 për qind.
Për të përmbysur rezultatin, kampit “Po” do t’i duhej një avantazh prej rreth 9,599 votash, diçka që RUV e konsideroi të pamundur duke marrë parasysh trendin e votimit gjatë natës.
Rezultati pritet ta largojë debatin për anëtarësimin e Islandës në BE nga politika e vendit për të paktën dy vitet e ardhshme.
Islanda, një shtet me rreth 400 mijë banorë, kërkoi për herë të parë anëtarësimin në BE pas krizës financiare të vitit 2009, e cila e çoi ekonominë e vendit në prag të kolapsit.
Negociatat për anëtarësim u pezulluan në vitin 2013, pasi në pushtet erdhi një koalicion politik euroskeptik.