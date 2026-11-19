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Feja islame pritet ta tejkalojë krishterimin deri në vitin 2035 për nga përhapja demografike.
Këtë e bën të ditur qendra kërkimore Pew Research Center, e cila prej 25 vitesh publikon të dhëna autoritative mbi demografinë fetare, raporton NBC News, transmeton Klankosova.tv
Një nga arsyet kryesore, sipas demografit Conrad Hackett, është se myslimanët kanë tendencë të kenë më shumë fëmijë.
Ai thekson se konvertimi apo format e tjera të ndryshimit të identitetit fetar janë faktorë me ndikim më të vogël krahasuar me lindshmërinë.
Sipas llogaritjeve të Pew Research Center, në vitin 2020, në mbarë botën kishte 2.27 miliardë të krishterë dhe 2.02 miliardë myslimanë.
Ndërkaq, deri në vitin 2035, numri i myslimanëve pritet të arrijë në rreth 2.57 miliardë, ndërsa ai i të krishterëve në 2.52 miliardë. /Klankosova.tv