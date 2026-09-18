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Më 15 shtator, u nda nga jeta mjekja, veprimtarja dhe ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, Flora Brovina.
Siç kanë njoftuar familjarët e 76-vjeçares, varrimi i së ndjerës do të bëhet sot nga ora 16:00 në Dragodan, transmeton Klankosova.tv.
Ish i burgosuri politik, Bislim Zogaj, në emisionin “Ora Shtatë” ka folur se si e përjetoi humbjen e veprimtares së njohur, pasi që të dy kishin një rrugëtim goxha të ngjashëm
“Realisht, ndarja nga jeta e Flora Brovinës është një ndarje që definivitisht do t’i mungojë shoqërisë, normalisht që familjes më së shumti, por gjithë shoqërisë, sepse ishte një aset, ishte një pasuri kombëtare Flora”, u shpreh Zogaj.
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