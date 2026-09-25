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Një 65-vjeçar është gjetur i vdekur në vendin e tij të punës në Mitrovicë.
Gazetari korrespodent i Klan Kosova, Urall Boshnjaku, në emisionin “Ora Shtatë” bëri të ditur se i ndjeri ishte duke ruajtur një stallë bagëtish, transmeton Klankosova.tv.
“Në njërën dhomë të kësaj punëtorie, ai është gjetur i vdekur nga një person i cili ka lajmëruar policinë. Në vendin e ngjarjes kanë arritur në ekipet kompetente ku dhe është konstatuar vdekja e viktimës”, tha Boshnjaku.
Sipas gazetarit, vdekja dyshohet se ka qenë e natyrshme.