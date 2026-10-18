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Alba Pollozhani, një nga ish-banoret më të komentuara të edicionit të katërt të “Big Brother VIP Kosova”, është rikthyer në ekran.
Në emisionin “Sol” në Klan Kosova, ajo ka folur ekskluzivisht për raportin me Limin dhe dramën që e shoqëroi, si brenda shtëpisë së BBVK-së, ashtu edhe jashtë saj.
E pyetur për deklaratën e Limit se marrëdhënia e tyre ishte një histori për kamera, Alba tha se vendosi të flasë publikisht për të dhënë versionin e saj dhe për t’i dhënë fund kësaj çështjeje.
“Fjala ‘të dua’ ka vetëm një kuptim”, u shpreh Alba.
Por, si qëndron e vërteta? Ndiqni videon në vijim: