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Ish-zyrtari amerikan, Jason Steinbaum, ka deklaruar se Kosova nuk do të duhej të themelonte Gjykatën Speciale.
Duke komentuar dënimin prej 81 vjetësh burgim për katër ish-krerët e UÇK-së, për Euronews Albania, ai ka thënë se Specialja nuk i ka shqyrtuar si duhet provat.
Sipas tij, që nga themelimi, kjo gjykatë është kuptuar se nuk po shkonte drejt atyre që kanë kryer krime, por si cak kishte liderët e UÇK-së.
“Mund ta kishim bërë. Kjo gjykatë nuk duhej ngritur. Mund të ishte bërë, mund të ishte trajtuar nga sistemi gjyqësor i Kosovës, dhe ne duhet t’i tregonim Kosovës se kishim besim tek sistemi i saj i drejtësisë, se kishim besim te institucionet e saj në mënyrë që ta bënte ajo procesin. Por, kur gjykata u ngrit, u kuptua se ajo do të shkonte vetëm në drejtim të liderëve të UÇK-së dhe gjykata mund të kishte përndjekur edhe serbët që kryen pjesën dërmuese të krimeve gjatë luftës në Kosovë. Pra, duke mos e bërë këtë, njerëzit arrijnë në përfundimin se gjykata kishte një qëllim për të dënuar ish-krerët e UÇK-së dhe jo ata që kryejnë krimet gjatë luftës”, ka thënë ai.
Ai ka shtuar se shpreson se shkalla e dytë e Apelit do të provojë se aktgjykimi dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ishte i gabuar.
“Ky mund të ketë qenë një problem real për këtë çështje. Shpresoj që në apel kjo do të jetë një çështje që mbrojtja duhet ta ngrejë. Gjykata nuk i ka shqyrtuar si duhet provat dhe shpresoj që gjyqtarët në apel të thonë se po ky ishte një gabim dhe që të ketë gjasa që dënimi të kthehet, por skenari që ju përmendët është një mundësi që diçka mund të ndodh në apel”, ka thënë ai.