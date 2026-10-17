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Ish-ushtaraku Hysen Gecaj, në "Info Magazine" në Klan Kosova, ka komentuar rëndësinë e vizitës së Admiralit amerikan George Wikoff, komandantit të ri të KFOR-it, gjeneralmajorit Roberto Vergori, dhe drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, në zonën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në veri të vendit.
Gecaj e vlerësoi këtë vizitë si të rëndësishme për agjendat e sigurisë në Kosovë, duke vënë në pah nevojën për koordinim më të mirë ndërmjet institucioneve vendore dhe mekanizmave ndërkombëtarë të sigurisë.
“Kjo vizitë është shumë e rëndësishme për sa i përket agjendave të sigurisë në Kosovë. Vitet e fundit, ne e dimë se kemi pasur problem në kuptimin politik të një koordinimi mes institucioneve tona të sigurisë me institucionet ndërkombëtare të sigurisë”, u shpreh Gecaj.
Sipas tij, kjo vizitë e konfirmon se Kosova duhet ta bëjë një koordinim shumë më të mirë në ruajtjen e kufijve, sidomos kufijtë të cilët na ndajnë me Serbinë e cila, sipas tij, "përherë ka shfaq agresivitet dhe ende nuk ka heq dorë nga kjo". /Klankosova.tv