Lajmet e fundit
Ish-luftëtarja e UÇK-së, Ramize Sinanaj, në emisionin “Shoqet”, ka folur rreth verdiktit dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ajo tha se politika kosovare do duhej t’i kishte dy plane, njërin në qoftë se liroheshin çlirimtarët, ndërsa të dytin nëse do të dënoheshin, pavarësisht se sipas saj, dëshira dhe bindja e popullit ka qenë lirimi i tyre, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk është në rregull që i zoti i shtëpisë mos me qenë në shtëpi në momentin kur populli t’u ka çu në këmbë”, u shpreh ajo.