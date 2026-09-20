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Ish-luftëtarja Ramize Sinanaj sonte në emisionin “Shoqet” në Klan Kosova ka folur lidhur me vendimin e 16 shtatorit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, duke e cilësuar atë si një dëm të madh për popullin shqiptar.
Sinanaj ka thënë se me këtë dënim, sipas saj, nuk janë dënuar vetëm individët, por edhe liria e Kosovës dhe vetë populli i saj.
“Në historinë e shqiptarisë nuk besoj se i është bërë dëm më i madh ndonjëherë popullit shqiptar me dënimin që i është bërë liderëve të UÇK-së”.
“Nuk janë dënuar individët, është dënuar liria e Kosovës, është dënuar populli i Kosovës”, deklaroi Sinanaj./Klankosova.tv