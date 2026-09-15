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Në kryeqytetin e drejtësisë, në Hagë të Holandës, rrugët e qytetit janë mbushur me qytetarë shqiptarë.
Gazetari Fidan Jupolli ka shëtitur rrugëve të qytetit ku ka hasur në shumë shqiptarë.
Tre nga ta u ndalën që të flasin LIVE para kamerës së Klan Kosova, duke u shprehur të bindur se katërshja do të lirohet.
“Kemi ardhë prej Zvicrës. Kemi ardhë për me festu krejt bashkë. Besojmë se do të lirohen. Për mua, UÇK-ja është gjithçka: është Baba, është puna, është Kosova, është gjithçka për mua”, deklaroi një qytetar.
Një tjetër tregoi se ka qenë edhe ushtar i UÇK-së, teksa në Hagë ka ardhur nga Zvicra për të festuar pasi besojnë në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-së.
“Kam qenë në UÇK. Jam edhe veteran. Kam lindur në Zvicër”, u shpreh ky qytetar. /Klankosova.tv