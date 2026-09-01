Lajmet e fundit
Edouard Balladur, i cili ishte kryeministër i Francës nga viti 1993 deri në vitin 1995, ka vdekur në moshën 97 vjeç, tha kryeministri Sebastien Lecornu në emisionin X të hënën.
Një figurë kryesore e qendrës së djathtë të Francës, Balladur ishte arkitekti i një fushate të gjerë privatizimi që çoi në shitjen e disa prej kompanive më të shquara të Francës, duke përfshirë bankat Société Générale dhe Paribas - më vonë pjesë e BNP Paribas - si dhe transmetuesin TF1, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Ai gjithashtu nxiti një reformë të sistemit të pensioneve politikisht të ndjeshëm të Francës në vitin 1993.
"Edouard Balladur është i lidhur ngushtë me pesëdhjetë vjet të historisë së Republikës së Pestë. Që nga ditët e tij të para duke punuar përkrah Georges Pompidou deri në emërimin e tij si Kryeministër, ai ishte një figurë kryesore në jetën tonë publike", tha Lecornu në X.
"Edouard Balladur ishte një burrë shteti me një frymë reformiste dhe do të mbetet një model për shumë burra dhe gra në familjen e tij politike", shtoi ai.