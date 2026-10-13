Lajmet e fundit
Ish-komandanti i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, gjenerali Oleksandr Syrskyi, ka deklaruar në një intervistë ekskluzive për BBC-në se Ukraina ka arritur ta stabilizojë vijën e frontit dhe “ta thyejë aftësinë e Rusisë për të përparuar”, duke vrarë një numër të madh të ushtarëve rusë.
Në intervistën e tij të parë që nga largimi i papritur nga detyra gjatë verës, Syrskyi foli edhe për shkarkimin e tij, duke kundërshtuar kritikat se ishte tepër “i shkollës së vjetër” për të udhëhequr forcat ukrainase, të cilat po bëhen gjithnjë e më të avancuara teknologjikisht.
Ai gjithashtu hodhi poshtë pretendimet e disa ushtarëve që kishin shërbyer nën komandën e tij. Ata i kishin thënë BBC-së se ishin urdhëruar të qëndronin në pozicionet e tyre edhe kur ishin pothuajse të rrethuar nga forcat ruse, gjë që kishte çuar në humbje të mëdha.
Syrskyi pretendoi se humbjet e përgjithshme të Rusisë në luftë janë gjashtë herë më të larta se ato të Ukrainës. “Nëse llogaritni vetëm të vrarët, atëherë shifra është deri në 11 herë më e lartë”, deklaroi ai, transmeton Klankosova.tv
As Rusia dhe as Ukraina nuk publikojnë zyrtarisht shifrat e ushtarëve të vrarë. Ushtria ukrainase pretendon se në shtator ka shkaktuar humbje rekord në radhët e ushtarëve rusë, por këto shifra nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Sipas vlerësimeve të shefave të inteligjencës britanike, Rusia ka humbur rreth gjysmë milioni ushtarë të vrarë në Ukrainë që nga nisja e pushtimit të plotë në vitin 2022.
Ndërkohë, Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), me seli në Shtetet e Bashkuara, vlerëson se deri në qershor të vitit 2026, Ukraina kishte humbur deri në 150 mijë ushtarë të vrarë.
Sipas Syrskyt, dallimi në numrin e viktimave, përparimet teknologjike dhe strategjia ukrainase për të sulmuar pikat e dobëta të vijave ruse, duke frenuar përparimin e forcave të Moskës në zona të tjera, kanë ndikuar në krijimin e ngërçit aktual në vijën e frontit.