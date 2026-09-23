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Ish i burgosuri politik, Rahim Azemi ka rrëfyer për tmerrin që ka përjetuar në periudhën e paraluftës në Kosovë.
Për këtë kohë të errët, ai foli në emisionin “Ora Shtatë”, transmeton Klankosova.tv.
“Të them të drejtën vetëm kur më pyet dikush se nuk kam dëshirë prej tmerrit që kemi përjetuar. E kam shkruar një rrëfim për këtë, ‘Letër pa përgjigje’ është një rrëfim i gjatë i kësaj ngjarje. Çfarë të them? Kam pasur shokë të burgosur më herët dhe më kanë komunikuar për torturat, por mendoja se ka glorifikim situata, mirëpo jo, këtë e kam përjetuar vet dhe e kam pa se sa tortura bëhen”, u shpreh Azemi në Klan Kosova.
Ai shtoi se liria nuk vjen e gatshme pa sakrifica.
“Filozofia e historisë i shpjegon gjërat që liria nuk vjen në tavolinë në mënyrë të gatshme, pra për liri duhet me sakrifiku, duhet me u vetorganizu, dhe fatmirësisht bijë e bijat tona, e realizuan qëllimin e tyre”, u shpreh ai.