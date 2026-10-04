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Diaspora e Kosovës sot do të protestojë në Berlin, kundër vendimit dënues nga Haga ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Ish-atasheu ushtarak i Kosovës në Gjermani, Xhavit Sadrijaj, ka deklaruar në Info Magazine të Klan Kosovës se krejt diaspora janë kundër këtij vendimi.
"Kërkojmë apel të drejtë, rishikimin e të gjitha akuzave dhe normalisht me përfundimin e drejtë të këtij aktgjykimi dhe të kthehen në shtëpinë e vet pas gjashtë viteve paraburgim të panevojshëm, ish-krerët e UÇK-së", tha Sadrijaj.
Ai foli edhe rreth efektit që mund të kenë këto protesta për qeveritë financuese të speciales.