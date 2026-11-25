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Ajrina Gashi, ish-anëtare e Bordit të KOSTT-it, njëherësh anëtare e Aleancës, ka thënë se gjatë viteve të fundit, shteti ka blerë pothuajse vazhdimisht energji elektrike nga Serbia.
Në Rubikon të Klan Kosova, ajo theksoi se bëhet fjalë për vitet 2021-2026.
“Unë mendoj që 80% e energjisë së importuar, prej 1 miliard e 84 milionë euro, është blerë në Serbi. Po flasim për vitet 2021-2026”, deklaroi Gashi në emision, raporton Klankosova.tv.
Ajo përmendi edhe vizitat e kryeministrit Albin Kurti në Greqi, teksa tha se në një rast, ai kishte vizituar edhe një kompani që merret me tregtimin e energjisë elektrike, me emrin “Gek Terna”.
“Gjithmonë pozita ka thënë se na nuk blejna energji as prej Greqisë e as prej Serbisë, ndërsa kryeministri veçse është takuar me ta. Një ditë, në pasqyrat financiare të tregtarëve që e furnizojnë KESCO-n, e shoh që njëra prej kompanive i kishte borxh GEK-TERNA të Maqedonisë. Kur hyn me bo lidhjen, Terna në Maqedoni blen energji prej Terna-s në Serbi. Kjo kompani i kishte borxh rreth 33 milionë euro”.
“Tash bëhet lidhja, e sheh qysh ka rrjedh energjia elektrike, e sheh që vetë Maqedonia importon në kohën e pikut, as ata vetë nuk kanë energji të mjaftueshme për vete, e po të shet ty”, deklaroi më tej anëtarja e Aleancës, Ajrina Gashi.
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