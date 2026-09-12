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Ish-kryeministri Isa Mustafa ka dalë me një reagim në mbëshetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në prag të Marshit për Liri.
Ai tha se Kosova pret që bijtë e saj të kthehen në atdhe, ku e kanë vendin.
“Kosova sot krenohet dhe solidarizohet me personalitetet kyçe të UÇK-së që po gjykohen në Hagë; kërkon drejtësi dhe paanshmëri për ta”, ka shkruar Mustafa në Facebook.
“Pret që bijtë e saj, të cilët luftuan për liri dhe pavarësi, të kthehen në atdheun e tyre. Aty ku e kanë vendin”.