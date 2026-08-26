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Irani dhe Omani kanë zhvilluar bisedime në Teheran për menaxhimin e trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë, e cila mbetet praktikisht e mbyllur që nga nisja e luftës në Iran në shkurt.
Ministrat e Jashtëm të dy vendeve, Badr Albusaidi i Omanit dhe Abbas Araghchi i Iranit, diskutuan të martën një qasje me faza për menaxhimin e lëvizjes së anijeve nëpër ngushticë, shkruan Euronews, transmeton Klankosova.tv.
Sipas një deklarate të përbashkët, palët diskutuan një kornizë të përshkallëzuar që do të krijonte bazën praktike për rikthimin gradual të trafikut detar.
Propozimi parashikon krijimin e një “korridori të përkohshëm të përbashkët të lundrimit”, si dhe një projekt të përbashkët për çminimin e ujërave të ngushticës.
Bisedimet e ardhshme pritet të fokusohen në krijimin e një korridori të përhershëm të lundrimit dhe në përcaktimin e mënyrës së administrimit të Ngushticës së Hormuzit. Gjithashtu, palët synojnë të dakordohen për një mekanizëm të shkëmbimit të informacionit, menaxhimit të trafikut dhe ofrimit të shërbimeve të navigimit dhe sigurisë.
Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, tha se shpreson që së shpejti të mund të njoftohet krijimi i korridorit të përkohshëm.
“Shpresoj se së shpejti do të njoftojmë një korridor të përkohshëm për Ngushticën e Hormuzit”, shkroi Albusaidi në rrjetin social X, duke theksuar se dy vendet do të punojnë drejt një zgjidhjeje të përhershme dhe një marrëveshjeje për administrimin e ngushticës.