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Nottinghami dhe Ipswichi ndajnë pikët në një ndeshje me raste të shumta
Ipswhich dhe Nottingham kanë barazuar në ndeshjen hapëse të xhiros së tetë të Premier Ligës.
Nottingham kaloi në epërsi në minutën e 13-të me golin e Neco Williams, pas asistimit të Daniel Munoz.
Ipswichi reagoi në minutën e 41-të, kur Julio Enciso shfrytëzoi një gabim të kundërshtarit për të barazuar rezultatin në 1-1.
Pjesa e dytë solli raste të rrezikshme, me Murillon që goditi shtyllën në minutën e 63-të.
Pavarësisht rasteve të shumta deri në fund, asnjëra skuadër nuk arriti të gjente golin e fitores.