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Dikush kaloi me pesëshe, e dikush ngeli.
Kjo kur 41 stacione policore u notuan për shërbime në disa kategori nga Inspektorati Policor i Kosovës.
E krejt këto të dhëna, nga tash lehtësisht mund t’i shoh secili në uebfaqe përmes platformës së re që u lansua të mërkuren. Qëllim u tha se është rritja e transparencës së shërbimeve.
Në mesin e krejt objekteve policore, tek të cilat u analizuan një sërë çështjesh, pati një të përbashkët.
Për t'u realizuar ky plan u desh goxha angazhim.
Raportet e IPK-së u morën goxha për bazë në dy vitet e fundit, sipas personelit. Nga krejt matjet, me rezultat të shkëlqyeshëm u veçua një komunë.