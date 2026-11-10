Lajmet e fundit
Ipeshkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji, gjatë ditës së djeshme ka pritur në takim, Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves.
Sipas njoftimit, në takim është biseduar, mes tjerash, edhe për harmoninë ndërfetare në Kosovë.
“Takimi u zhvillua duke shkëmbyer mendime me tema të rëndësishme, mbi harmoninë ndërfetare dhe mbi sfidat që i sjell Inteligjenca Artificiale”, u tha në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare në Facebook të Ipeshkvit të Kosovës, Dodë Gjergji. /Klankosova.tv