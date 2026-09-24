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Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani ka sjellë për publikun, rrëfimin rrëqethës të heroinës së gjallë, e cila vendosi të mbeste anonime.
Ajo është e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, dhe gjeti forcën të dilte para Gjykatës Speciale për të dëshmuar për krimet e ushtarëve serbë në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.
Tërshani, në emisionin “Kosova Today” deklaroi se intervista me të mbijetuarën e dhunës seksuale, për të, sipas saj, ishte intervista më e vështirë për t’u realizuar.
“Kur dikush ta beson një rrëfim të tillë që nuk ia ka besuar t’ia tregojë as familjarëve më të afërt të saj, nuk e ka shpalosur me askënd këtë histori, përveç institucioneve. Po ashtu edhe për ndodhitë e ditëve të fundit, kisha drojë që çdo pyetje që mundem me parashtru nuk e nxjerrë mjaftueshëm në pah mllefin dhe hidhërimin që e kishte e njëjta për gjykimin e Gjykatës Speciale”, tha gazetarja.
“Gjykimi që kishte ndodhur më 16 shtator, e ka përjetuar në mënyrën më të keqe të mundshme, jo vetëm ajo, por të gjitha gratë që kanë përjetuar dhunën seksuale gjatë luftës. Ajo tregon se si atë ditë janë takuar me gratë e tjera në qendër dhe e kanë diskutuar vendimin, dhe se qysh mundet me ndodhë diçka e tillë kur askush nuk është dënuar për veprat që iu janë bërë atyre grave”, tha ajo.