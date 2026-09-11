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Michael Olise ishte lojtari më i mirë i Bayernit në fitoren bindëse 5-0 ndaj Bodo/Glimt në ndeshjen hapëse të Ligës së Kampionëve.
Anësori francez shënoi dy herë, dha një asist dhe u vlerësua si lojtari i ndeshjes nga UEFA pas ndeshjes. Bayern i shkatërroi plotësisht kampionët norvegjezë në pjesën e dytë pas një pjese të parë pa gola.
Jamal Musiala hapi serinë e golave, Harry Kane dhe Alphonso Davies shënuan, dhe Olise e kompletoi fitoren me dy gola. Francezi e nisi kështu sezonin e ri të Ligës së Kampionëve në mënyrën më të mirë të mundshme. Pas ndeshjes, gazetari i DAZN, Jochen Stutzky, iu afrua atij. Biseda u bë shpejt një nga lajmet e mbrëmjes, shkruan Index.hr, transmeton klankosova.tv.
Stutzky e pyeti fillimisht Olise-n se si ndihej pas një fitoreje kaq bindëse dhe performancës së tij të shkëlqyer. "Ne donim të fitonim. Ne fituam. Jemi të lumtur", u përgjigj Olise.
Gazetari më pas e pyeti se sa e vështirë ishte të shënonte golat që kishte shënuar dhe si dukej kjo nga perspektiva e tij. "Nuk e di," u përgjigj Olise.
Stutzky nuk u dorëzua dhe u përpoq ta bënte të shpjegonte se çfarë i shkon ndërmend kur është në një pozicion për të gjuajtur.
"Unë gjuaj. Topi ose hyn brenda ose nuk hyn", tha francezi. Gazetari më pas u përpoq t'i shpjegonte se nuk ishte kaq e thjeshtë dhe se jo të gjithë shënojnë gola në këtë mënyrë. As Olise nuk foli për këtë atëherë. Pas disa përgjigjeve të shkurtra, Stutzky i tha: "Po ma bën këtë intervistë mjaft të vështirë."
Michael Olise post-match interview with @UEFA pic.twitter.com/96fDCSy0S7— Bayern Echo (@BayrnEcho) September 10, 2026