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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu, ka folur në seancën plenare ku ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, po përballet me interpelancë lidhur me mungesën e barnave onkologjike.
Deliu tha se kushdo që ka pasur një familjar të prekur nga kanceri e kupton vështirësinë dhe dhimbjen që sjell kjo sëmundje, njofton Klankosova.tv.
Ajo vlerësoi si të mirëseardhur rritjen e buxhetit për Klinikën e Onkologjisë, por theksoi se pacientët nuk duhet të mbeten pa barna që janë në Listën Esenciale.
“Unë pajtohem se rritja e buxhetit ka qenë e mirëseardhur në Onkologji, por nuk mund të pajtohem që barnat që janë në Listën Esenciale të mos mund t’i përfitojnë pacientët që nuk kanë mundësi financiare t’i blejnë”, u shpreh Deliu.