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Interi ka regjistruar një fitore të thellë dhe plotësisht të merituar, duke e mposhtur Genoan me rezultat 4-0.
Lautaro Martinez, Marcus Thuram dhe Petar Sucic nga penalltia, shënuan nga një gol në pjesën e parë, ndërsa Thuram realizoi edhe golin e tij të dytë në këtë takim në pjesën e dytë, duke vulosur triumfin e zikaltërve.
Me këtë fitore, Interi ngjitet në pozitën e dytë me 32 pikë, tri më pak se lideri Lazio. Në anën tjetër, Genoa mbetet në vendin e 11-të me 16 pikë.
Në xhiron e ardhshme, Interi do të përballet me Frosinonen, ndërsa Genoa do të presë Torinon.