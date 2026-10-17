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Interi ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Bolognës, duke triumfuar me rezultat 1-3, ndonëse vendasit e nisën më mirë ndeshjen.
Tommaso Pobega kaloi Bolognën në epërsi, ndërsa vendasit patën edhe një rast të mirë për ta thelluar avantazhin, por topi u ndal nga traversa.
Në fund të pjesës së parë, Marcus Thuram barazoi shifrat për Interin, duke ndryshuar rrjedhën e takimit, transmeton Klankosova.tv.
Pjesa e dytë i takoi plotësisht skuadrës mysafire, e cila realizoi edhe dy gola të tjerë përmes Carlos Augusto dhe Ange Bonny, të dy të inkuadruar gjatë pjesës së dytë.
Me këtë fitore, Interi arrin në kuotën e 19 pikëve dhe vazhdon të kryesojë tabelën, ndërsa Bologna mbetet me pesë pikë.
Në xhiron e ardhshme, Interi pret Fiorentinën, kurse Bologna do të luajë në udhëtim ndaj Cagliarit.