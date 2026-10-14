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Interi po përjeton një periudhë të vështirë në Ligën e Kampionëve.
Humbja 3-4 ndaj Club Brugge, mbrëmjen e kaluar, e thelloi edhe më shumë krizën e zikaltërve, të cilët kanë regjistruar shtatë humbje në tetë ndeshjet e fundit në këtë garë, transmeton Klankosova.tv.
Ekipi i drejtuar nga Cristian Chivu ka arritur të fitojë vetëm një herë në këtë seri, kundër Borussia Dortmundit, ndërsa rezultatet e tjera tregojnë vështirësitë e mëdha të Interit në arenën evropiane.
Renditja e tetë ndeshjeve të fundit:
-Atletico Madrid – Inter 2-1
- Inter – Liverpool 0-1
- Inter – Arsenal 1-3
-Borussia Dortmund – Inter 0-2
- Bodo/Glimt – Inter 3-1
-Inter – Bodo/Glimt 1-2
-Real Madrid – Inter 2-1
-Inter – Club Brugge 3-4
Shtatë humbje dhe vetëm një fitore në tetë takimet e fundit janë shifra shqetësuese për një skuadër që synon të jetë mes më të mirave të Evropës.
Interi duhet të reagojë për ta ndërprerë këtë seri negative dhe për të rikthyer besimin në Champions League.