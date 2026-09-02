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Inter është pranë një ndryshimi të rëndësishëm në strukturën drejtuese. Dario Baccin pritet të emërohet drejtor i ri sportiv i klubit, pas largimit të pritshëm të Piero Ausilios.
Baccin ka qenë krahu i djathtë i Ausilios gjatë viteve të fundit dhe tani pritet të marrë përgjegjësinë e plotë, duke u emëruar në mënyrë të përhershme në këtë pozicion, raporton Klankosova.tv.
Pas një periudhe të gjatë bashkëpunimi me Ausilion, Baccin shihet si zgjedhja e natyrshme për të vijuar punën në drejtimin sportiv të zikaltërve. /Klankosova.tv