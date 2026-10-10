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Interi e ka nisur me fitore ndeshjen ndaj Parmas, duke triumfuar me rezultat të pastër 3-0.
Zikaltrit ishin dominues që në pjesën e parë, kur edhe i shënuan të tre golat e takimit.
Petar Suçiq zhbllokoi rezultatin, ndërsa Hakan Çalhanoglu dyfishoi epërsinë nga pika e penalltisë. Para përfundimit të pjesës së parë, Marcus Thuram shënoi golin e tretë, duke vulosur fitoren e Interit, transmeton Klankosova.tv.
Në pjesën e dytë, rezultati nuk ndryshoi dhe Interi siguroi një fitore të merituar.
Interi në xhiron tjetër luan te skuadra e papërshtatshme Bologna, kurse Parma e pret Torinon.