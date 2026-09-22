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Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, ka intensifikuar kontrollet për zbatimin e legjislacionit për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta.
Ekipet inspektuese të IQMT-së kanë zhvilluar sot inspektime në subjekte ekonomike në rajonet e Prishtinës dhe Gjilanit, me fokus të veçantë bizneset që merren me fotokopjim, riprodhim dhe shpërndarje të materialeve të mbrojtura me të drejtën e autorit, transmeton Klankosova.tv.
Sipas MINTI-t, kontrollet kanë për qëllim verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore gjatë riprodhimit dhe përdorimit të materialeve të mbrojtura, si dhe parandalimin e përdorimit, riprodhimit apo shfrytëzimit të paautorizuar të veprave të mbrojtura.
“Aktivitetet inspektuese janë duke u zhvilluar në bazë të Ligjit Nr. 08/L-205 për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, si dhe në kuadër të kompetencave të përcaktuara me Ligjin Nr. 08/L-279 për Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut”, bëhet e ditur në njoftim.
MINTI dhe IQMT bëjnë të ditur se përmes këtyre kontrolleve synohet mbrojtja e të drejtave të autorëve dhe titullarëve të të drejtave, rritja e ndërgjegjësimit të operatorëve ekonomikë dhe krijimi i një tregu ku aktiviteti ekonomik zhvillohet në përputhje me ligjin.
Kontrollet, sipas ministrisë, do të vazhdojnë edhe në rajone të tjera të Kosovës, duke u bazuar edhe në ankesat dhe informacionet e pranuara nga konsumatorët për raste të dyshuara të shkeljes së të drejtës së autorit dhe piraterisë.