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Përdorimi keqdashës i Inteligjencës Artificiale dhe konflikti bërthamor përbëjnë kërcënimin më të madh për zhdukjen e njerëzimit deri në vitin 2100, kanë paralajmëruar ekspertët globalë.
Sipas Skynews, një raport i ri, i botuar në The Lancet, identifikon 17 “kërcënime katastrofike” të ndërlidhura që përfshijnë sëmundjet, kushtet sociale dhe ekonomike, ndryshimet mjedisore, teknologjinë dhe konfliktin.
Përveç dy kërcënimeve potenciale të zhdukjes, identifikohen edhe 15 rreziqe katastrofike për shëndetin e njeriut, duke përfshirë ndotjen e ajrit, ndryshimet klimatike, përdorimin e lartë të alkoolit, pandemitë që ndodhin natyrshëm, obezitetin, pirjen e duhanit dhe shëndetin e dobët mendor.
Autorët e Komisionit Lancet mbi Kërcënimet Globale ndaj Shëndetit të Shekullit të 21-të shqyrtuan qindra rreziqe të mundshme, duke u mbështetur në prova historike dhe analiza të reja të rrezikut që mbulojnë 204 vende dhe territore nga IHME për të hartuar listën e skenarëve më të këqij, transmeton Klankosova.tv.
Rreziqe të tjera katastrofike për shëndetin e njeriut përfshinin rezistencën antimikrobike, kequshqyerjen e fëmijërisë, konfliktin konvencional, rënien e ndihmës jashtë shtetit, presionin e lartë të gjakut, pabarazinë e të ardhurave, arritjet e ulëta arsimore dhe plakjen e pashëndetshme.
Studiuesit i nxitën udhëheqësit botërorë të trajtojnë kërcënimet duke përmirësuar sistemet shëndetësore dhe duke rritur investimet në inovacione teknologjike.