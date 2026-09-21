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Pas më shumë se 25 vitesh, familja Mziu ka gjetur mbetjet mortore të Salih Mziut, të zbuluara në një varrezë masive në Kalludër të Zubin Potokut.
Mbetjet e tij janë identifikuar bashkë me ato të Idriz Rrecit dhe Adem Beqirit, ndërsa në të njëjtin lokacion dyshohet se ndodhen edhe rreth 15 persona të tjerë nga Skenderaj, përfshirë vëllezërit e Salihut, Naserin dhe Zenelin.
Familjarët thonë se për vite me radhë kanë pritur për zbardhjen e fatit të të afërmve të tyre.
Nga Shoqata e të Pagjeturve kanë deklaruar se gjetja e lokacionit ka qenë sfiduese për institucionet.
Në komunën e Zubin Potokut, sipas të dhënave të publikuara, rezultojnë ende të zhdukur 106 persona nga lufta e fundit në Kosovë.
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