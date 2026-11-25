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Instituti Albanologjik në Prishtinë, sot nga ora 10:00 nis konferencën shkencore “Rexhep Qosja – figurë shumëplanëshe e kulturës shqiptare”, kushtuar 90-vjetorit të lindjes së akademikut, shkrimtarit dhe studiuesit të njohur shqiptar.
Konferenca dyditore, e cila mbahet më 25 dhe 26 nëntor 2026, do të bëjë bashkë studiues, albanologë, profesorë dhe njohës të veprimtarisë së Rexhep Qosjes, për të trajtuar dimensionet e shumta të krijimtarisë dhe kontributit të tij në kulturën shqiptare, transmeton Klankosova.tv.
Përmes kumtesave shkencore, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë vlerat e veprës së Qosjes, ndikimin e tij në albanologji, letërsi dhe mendimin kritik, si dhe rolin e tij në zhvillimet kulturore e shoqërore shqiptare./KlanKosova.tv