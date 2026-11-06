Lajmet e fundit
Instituti Albanologjik në Prishtinë, do të organizojë një tryezë shkencore kushtuar studiuesit dhe albanologut Dr. Zymer Neziri, me rastin e 80-vjetorit të lindjes së tij.
Aktiviteti, i titulluar “Dr. Zymer Neziri, 80-vjetori i lindjes”, do të mbahet sot, nga ora 10:00, në sallën e madhe të Institutit Albanologjik.
Në këtë tryezë shkencore, studiues dhe albanologë do të prezantojnë referime mbi veprën dhe kontributin shkencor të Dr. Zymer Nezirit, duke vënë në pah rëndësinë e punës së tij në fushën e albanologjisë. Përveç trajtimit të trashëgimisë së tij shkencore, ky aktivitet do të jetë edhe një mundësi për ta nderuar, përgëzuar dhe falënderuar profesorin për kontributin e çmuar ndër vite në studimet albanologjike.
Përmes këtij organizimi, Instituti Albanologjik synon të vlerësojë figurat që kanë lënë gjurmë të rëndësishme në zhvillimin e kërkimit shkencor dhe të albanologjisë. /KlanKosova.tv