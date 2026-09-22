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Hapat institucionalë pas dënimit të katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë kërkojnë domosdoshmërisht një konsensus të gjerë politik, ndonëse rruga konkrete që do të ndiqet mbetet ende për t'u përcaktuar.
Nga partia në pushtet theksojnë se çdo veprim duhet të peshohet me kujdes në rrafshin juridik.
Ministrja e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Mimoza Kusari-Lila, ka theksuar se hapat duhet t'i shërbejnë qëllimit përfundimtar.
Në anën tjetër, mbetet e paqartë nëse Lëvizja Vetëvendosje do ta mbështesë nismën e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila tashmë ka dorëzuar në Kuvend Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Para se të shqyrtohet nga deputetët, nisma duhet t'i kalojë filtrat qeveritarë.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka vënë në dukje aspektin procedural të kësaj lëvizjeje legjislative.
Paralelisht me këtë nismë, nga PDK-ja janë zotuar se nëse sigurojnë mbështetjen e Vetëvendosjes me vota për ndryshimet ligjore, mund të tërheqin lëndët e dërguara në Gjykatën Kushtetuese, përmes të cilave vihet në pikëpyetje konstituimi i Kuvendit dhe votimi i Qeverisë.
Megjithatë, një tërheqje e tillë nuk e garanton automatikisht mbylljen e çështjes. Sipas Cakollit, vendimi përfundimtar i takon vetë gjykatës.
Deri më tani, Gjykata Kushtetuese nuk ka vendosur ndonjë masë pezulluese ndaj kërkesave të deponuara nga PDK-ja.