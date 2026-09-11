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Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar përkohësisht punimet në një objekt ndërtimi në Vushtrri, pas konstatimit të parregullsive lidhur me masat e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Sipas njoftimit, gjatë inspektimit në terren, inspektorët kanë evidentuar mangësi në zbatimin e masave të nevojshme për garantimin e një ambienti të sigurt për punëtorët.
Për shkak të këtyre shkeljeve, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këtë objekt, transmeton Klankosova.tv.
Sipas vendimit, punimet do të mund të rifillojnë vetëm pasi të eliminohen të gjitha mangësitë e evidentuara dhe të krijohen kushtet e nevojshme për zhvillimin e sigurt të punës.
Inspektorati Qendror i Punës ka bërë të ditur se mbetet i përkushtuar në mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës.
Institucioni ka apeluar te të gjithë punëdhënësit që të respektojnë standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të punëtorëve.