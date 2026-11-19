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Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar punimet në një objekt ndërtimi në Skenderaj, pas evidentimit të parregullsive dhe mungesës së masave të nevojshme për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.
Sipas njoftimit të Inspektoratit, punimet do të mbeten të ndërprera deri në eliminimin e parregullsive dhe krijimin e kushteve të sigurta për punë, transmeton Klankosova.tv.
Inspektorati ka rikujtuar se respektimi i masave të sigurisë dhe shëndetit në punë është obligim ligjor për çdo punëdhënës.