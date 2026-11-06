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Inspektorati Qendror i Punës, gjatë realizimit të inspektimeve në terren, ka marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në një objekt ndërtimi në komunën e Drenasit, për shkak të, siç ka thënë, mosrespektimit të masave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (SShP).
Sipas njoftimit, punimet do të mbeten të ndaluara deri në eliminimin e parregullsive dhe krijimin e kushteve të sigurta për punë.
Inspektorati Qendror i Punës u ka bërë thirrje të gjithë punëdhënësve që të respektojnë legjislacionin në fuqi dhe të garantojnë sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve në vendin e punës. /Klankosova.tv