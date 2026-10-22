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Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar punimet në 12 objekte ndërtimi në Komunën e Rahovecit, pas konstatimit të parregullsive në zbatimin e masave për siguri dhe shëndet në punë.
Sipas njoftimit, gjatë inspektimeve të realizuara në terren, inspektorët kanë evidentuar shkelje të kërkesave për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve në disa kantiere ndërtimi, transmeton Klankosova.tv.
Si rezultat i këtyre kontrolleve, është marrë vendim për ndalimin e punimeve në 12 objekte, deri në eliminimin e parregullsive të konstatuara dhe përmbushjen e kërkesave ligjore për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës.
Inspektorati Qendror i Punës ka bërë të ditur se inspektimet në terren do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim të parandalimit të rreziqeve në vendet e punës dhe garantimit të kushteve të sigurta për punëtorët.