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Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar se çmimi i naftës në Kosovë, nga 1.83 euro për litër ka rënë në 1.79 euro/centë.
Ky dikaster qeveritar ka thënë se kanë vazhduar inspektimet nëpër pikat e derivateve në vend, me ç’rast sipas MINTI-t është vërejtur rënie e çmimeve, pasi që një gjë e tillë paraprakisht ka pësuar rënie edhe në tregjet ndërkombëtare.
Kurse, çmimi mesatar i benzinës, sipas kësaj ministrie, ka arritur në 1.43 euro për litër.
“Këto lëvizje janë në përputhje edhe me të dhënat zyrtare të importit, të cilat Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit i pranon nga Dogana e Kosovës.”, thuhet në njoftim.
Kjo ministri ka thënë se inspektimet dhe monitorimi i tregut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim që ndryshimet në çmimet e furnizimit të reflektohen në mënyrë të drejtë dhe në kohë edhe te konsumatorët e Republikës së Kosovës. /Klankosova.tv