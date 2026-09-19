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Vendimi i Hagës ndaj katërshes së UÇK-së mori jehonë anëkend botës.
Një reagim për vendimin ka pasur edhe nga një i ri nga Indonezia, i cili studion dhe jeton në Shqipëri.
Reagimet e tij janë bërë viralë edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok.
Kim Anpas, erdhi me një intervistë ekskluzive në emisionin Weekendi.
Ai njeh po ashtu edhe historinë e UÇK-së.
i riu rrëfeu enkas për shikuesit e Klan Kosovës se si e ka mësuar historinë për Kosovën dhe Ushtrinë Çlirimtare.
"Edhe në Indonezi ka një organizatë si UÇK-ja. Unë kur kam dëgjuar për UÇK-në, unë ndihem sikur kam dëgjuar për atë organizatë në Indonezi", u shpreh ai në Klan Kosova.
"Unë kam lexuar informacione se si UÇK-ja filloj për të bërë diçka për lirinë dhe pavarësinë", shtoi i riu nga Indonezia.
Në fund, Kim Anpas ia tha edhe një këngë për UÇK-në:
"Në ballë të luftës, troje të Dardanisë... UÇK-UÇK.... zemra e djalërisë. UÇK-UÇK, zemra e shqiptarisë", këndoi live enkas për shikuesit.
Ndiqni prononcimin e plotë: