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Njëri prej pesë personave të arrestuar pranë bazës ushtarake RAF Fairford në Gloucestershire kishte telefonuar vetë policinë, rreth një orë përpara se një fermere të raportonte praninë e disa burrave të maskuar, raporton BBC.
Sipas informacioneve të BBC-së, i dyshuari telefonoi policinë në orën 00:45 të së dielës, ndërsa më vonë një fermere telefonoi gjithashtu shërbimet e emergjencës pasi pa disa burra me kapuç dhe maska pranë shtëpisë së saj, transmeton Klankosova.tv.
Pesë burrat u arrestuan fillimisht nën dyshimin për vepra që lidhen me eksplozivët dhe më pas nën dyshimin për vepra terroriste. Arrestimet ndodhën pasi u vunë re tre furgonë pranë bazës, duke shkaktuar një operacion të madh sigurie.
Megjithatë, të pestët u liruan me kusht të hënën. Policia e përshkroi vendimin si një masë hetimore, të bazuar në "përvojë dhe strategji".
Gjatë kontrolleve të automjeteve, policia gjeti një sasi benzine, por nuk u gjetën pajisje shpërthyese.