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Një përleshje mes disa personave ka ndodhur ditën e djeshme në rrugen "Brigada 125" në Prizren, ku gjatë ndërhyri për ta vënë situatën nën kontroll u lëndua edhe polici Vehap Morina.
Me këtë rast siç mëson Klankosova.tv Leutrim Fanaj dhe Lavdim Arifaj, u arrestuan dhe u dërguan në mbajtje për 48 orë.
Lidhur me rastin tashmë kanë nisur hetimet, dhe të njëjtin dyshohen për disa vepra penale si:
“Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armës”, “Sulm ndaj personit zyrtar” dhe “Lëndim i lehtë trupor”.
Incidenti kishte eskaluar deri në nxjerrjen e armës dhe mjetit të mprehtë, ku zyrtari policor me ndërhyrjen e tij bëri një akt heroik duke e parandaluar më të keqen, por duke e pësuar edhe vet.
Shënim: Personi/personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.