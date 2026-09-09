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Një shpërthim ka ndodhur në zonën e Brrylit, në Tiranë, në një pikë karburanti. Sipas burimeve të JOQ Albania, shpërthimi dyshohet se ka ndodhur në një depozitë të pikës së karburantit, duke shkaktuar shembjen e një godine njëkatëshe që ndodhej pranë saj.
Në momentin e ngjarjes, një person po furnizonte automjetin e tij me karburant dhe, për shkak të shpërthimit, ka mbetur i shokuar. Si pasojë kanë mbetur të plagosur tre punonjës të biznesit, të cilët janë dërguar drejt spitalit për ndihmë mjekësore, transmeton Klankosova.tv.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë dhe shërbimet zjarrfikëse, të cilat kanë ndërhyrë për të menaxhuar situatën dhe për të garantuar sigurinë në zonë. Autoritetet kanë nisur verifikimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e shpërthimit.